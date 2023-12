PSG – Mercato : changement radical pour Luis Campos !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Dix-huitièmes de Liga, le Celta Vigo avait besoin d’un dirigeant à plein temps pour se redresser. Trop pris par son rôle de conseil au PSG, Luis Campos ne pouvait pas être celui-là. D’un commun accord, les deux parties ont donc décidé de se séparer.

Le Celta voulait quelqu’un à temps plein

« Le RC Celta et Luis Campos ont décidé de suivre des chemins différents. Le club et le conseiller sportif externe ont conclu un accord pour mettre fin à la relation avec le Portugais, qui a commencé son parcours céleste en mars 2022. Le RC Celta tient à exprimer sa gratitude à Luis Campos pour le travail accompli au cours de la dernière année et demie et lui souhaite un immense succès dans le futur », a écrit le club galicien.

Le Celta Vigo a annoncé la nomination prochaine d’un nouveau « Directeur du Football, avec un rôle et un modèle différents de ceux de Campos, car il sera présent de manière permanente dans le quotidien du club ».

