PSG - Mercato : le club fait encore un sale coup à Mbappé, un autre transfert est imminent !

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Kylian Mbappé anime une nouvelle fois le Mercato du PSG et le conflit entre le club et sa star semble s'enliser. Privé de la tournée asiatique de l'équipe parce qu'il refuse de prolonger son contrat et qu'il il est soupçonné d'avoir un accord pour partir libre au Real Madrid, Mbappé s'entraîne à Paris avec les autres indésirables. L'attaquant a refusé l'offre faramineuse d'Al-Hilal, au grand dam de ses dirigeants, et ceux-ci ont décidé de le retirer des dernières affiches publicitaires, où ce sont Neymar, Marquinhos, Verratti, Ruiz et Hakimi qui sont mis en avant.

Sanchez à Rome, ça brûle

Reste à savoir si Verratti sera retiré lui aussi puisqu'il souhaiterait rejoindre Al-Hilal... Par ailleurs, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le départ de Renato Sanches à l'AS Rome serait imminent sur la base d’un prêt payant de 1-2 millions d’euros et d’une option d'achat de 13 M€. Paris contribuera au salaire du joueur portugais.

Podcast Men's Up Life