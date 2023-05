PSG : Messi a mis Cristiano Ronaldo dans le rétroviseur

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG qui n’a besoin que d’un seul petit point pour s’assurer le titre de Ligue 1, se rapproche définitivement du sacre en championnat avec ce but de Leo Messi, leur permettant de mener au score face à Strasbourg (0-1). Un bel accomplissement, avant de probablement adresser ses adieux formels au Parc lors de la dernière journée.

Lionel Messi vient d’inscrire son 16ème but de la saison en championnat, mais surtout son 496ème en carrière dans les cinq grands championnats. Il dépasse ainsi son rival de toujours, Cristiano Ronaldo, avec 495 buts pour le Portugais. L’argentin dispose d’ailleurs d’un meilleur ratio, avec 0,86 buts par match contre 0,79 buts par match pour le joueur d’Al Nassr.

Pour résumer

Un record de plus pour Lionel Messi, qui dépasse en plus son rival éternel, Cristiano Ronaldo. En inscrivant ce qui sera peut-être le but du titre pour le PSG, l'Argentin a battu le record de buts de l'histoire des cinq grands championnats avec 496 buts