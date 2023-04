PSG : Messi et Mbappé indispensables à Paris, la preuve

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Pas franchement une surprise, on le sait. Mais à lire et entendre des doutes sur l'avenir au PSG de Lionel Messi, on se dit tout de même que certaines statistiques se passent de commentaires. Et que l'Argentin, lorsqu'il se montre à son avantage, est une garantie importante pour le club de la capitale pour son rendement.

Ainsi, et le compte twitter stats de foot qui le précise, lorsque la Pulga marque, le PSG ne perd jamais. Et ce en 19 matches de Ligue 1 cette saison (18 victoires, 1 nul). Quant à Kylian Mbappé, la statistique est encore plus significative : en 59 matches, lorsqu'il est passeur décisif ou buteur, Paris ne perd pas.