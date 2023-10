PSG : Messi et Neymar infligent un ultime camouflet à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le nombre de recherches sur Internet au niveau mondial est généralement un bon baromètre pour déterminer la popularité d'un sportif. La plateforme communautaire de paris sportifs OLBD, basée au Royaume Uni, a réalisé un classement à partir du nombre de recherches effectuées sur Google à travers la planète entre septembre 2022 et août 2023. Il apparaît que Kylian Mbappé, avec 63,7 millions de recherches, apparaît en 6e position, ce qui est excellent. Mais il arrive derrière Lionel Messi et Neymar, qu'il a voulu voir quitter le PSG cet été. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Mbappé, c'est trois fois moins de recherches que Ronaldo ! La pole position est détenue par Cristiano Ronaldo avec 199,4 millions de recherches. Derrière lui, on trouve Neymar (140,9) et Lionel Messi (104,4). Viennent ensuite le basketteur LeBron James et le joueur de cricket Virât Kohli. Malgré son triplé en finale de Coupe du monde ou les rumeurs de transfert au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a encore du chemin à faire pour rejoindre son idole CR7, qui totalise donc trois fois plus de recherches. Peut-être qu'un départ cet été chez les Merengue permettra de combler le retard... Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 Les différents évènements à ne pas manquer de la semaine du Paris Saint-Germain ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Une plateforme communautaire de paris sportifs basée au Royaume Uni a établi le classement des sportifs les plus recherchés de la planète. Kylian Mbappé arrive en 6e position, notamment devancé par ses anciens coéquipiers du PSG, Lionel Messi et Neymar.

Raphaël Nouet

Rédacteur