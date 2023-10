PSG : Messi reparle du FC Barcelone et a mis avec Neymar le club dans la panade

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Lionel Messi va mieux. Incertain pour le match de l’Argentine contre le Pérou cette nuit, l’attaquant de l’Inter Miami a inscrit un doublé en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (2-0). L’occasion pour lui de comparer l’Albiceleste au FC Barcelone.

« Cette équipe est impressionnante et continue de progresser, match après match. Chaque fois, elle joue mieux. La comparer avec le Barça ? Le Barça est la meilleure équipe de l’histoire. C’est beaucoup non ? Mais je pense que cette équipe en est très proche si on regarde ce qu’elle a montré, le titre de champion d’Amérique, et du monde. Elle a de très grands joueurs, le style de jeu est très marqué, il nous identifie et on aime jouer comme ça », a lancé La Pulga.

L'économie du PSG pâtit des départs de Messi et Neymar

Ce même Messi est accusé d’avoir mis le PSG dans la panade avec son acolyte Neymar. L’Équipe explique que leur départ cet été n’a pas été sans conséquence pour l’économie du club de la capitale. Si la masse salariale s’en est retrouvé allégé, l’image à l’international en a pris un coup : baisse d’abonnés sur les réseaux sociaux, sponsors qui s’interrogent et revente de billets au ralenti, le départ du duo tant décrié a clairement impacté le PSG.

La une du journal L'Équipe du mercredi 18 octobre#FRASCO pic.twitter.com/gYfIWgiehj — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2023

Podcast Men's Up Life