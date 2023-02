PSG : Nasser Al-Khelaïfi pousse pour l’union sacrée !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG va mal ces dernières semaines. Le club de la capitale a perdu 3 de ces quatre derniers matchs disputés, toute compétitions confondues et la patience des supporters commence à arriver au bout. Cependant, le président Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas la laisser la situation s’envenimée et milite pour l’union sacrée auprès de ces joueurs. Une campagne qui a porté ses fruits après le match contre le Bayern Munich. En effet, selon “Le Parisien“, c’est grâce au président du PSG que Leo Messi et Neymar sont allés avec le reste du groupe salé le CUP, après la défaite contre le Bayern Munich (1-0), lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les deux superstars du PSG n’étaient plus allés devant le virage depuis presque un an, en mars 2022.

Adam Duarte

Rédacteur

