Durant ses longues périodes de célibat entre ses deux Bruna (Marquezine et Biancardi), Neymar Jr a enchaîné les conquêtes. L'attaquant du PSG s'est aussi attiré les foudres de quelques ex comme ce fut le cas avec le chanteur colombien Maluma, qui a très mal vécu de voir son ancienne fiancée Natalia Barulich aux bras de Neymar en 2019.

Presque quatre ans plus tard, l'artiste a désormais digéré même s'il s'en est pris à l'opportunisme du Brésilien dans l'émission Alofoke sur Youtube :

«J’avais rompu avec elle et puis j’ai vu qu’ils étaient ensemble juste après. Ca n’a pas blessé mon ego ou quoi que ce soit, mais honnêtement, oui, Neymar m’a enlevé ma copine… Ils étaient ensemble 30 secondes après notre rupture. Quand tu romps avec une femme, quand tu lui donnes ton dernier baiser ou câlin, elle n’est plus ta femme. Nous nous sommes dis au revoir après cela et puis basta ».