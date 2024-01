PSG : nouvelles terribles révélations sur al-Khelaïfi

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Romain Molina avait promis du très lourd, hier soir, et il a tenu parole. Dans une vidéo intitulée "PSG : le cheval de Troie du Qatar en France", le journaliste d'investigation a fait des révélations assez incroyables, en partant de celles de Médiapart, de Libération et du Monde. Il a démarré en revenant sur le fameux cadeau fiscal du gouvernement au PSG lors du transfert de Neymar et des petits arrangements de l'ancien directeur de la communication Jean-Martial Ribes avec différents services de police ou politique.

Al-Khelaïfi, un agent du Qatar très actif

Mais le meilleur de ses 35 minutes de vidéo concernait Nasser al-Khelaïfi. Le président du PSG est accusé d'être un agent du Qatar chargé de se mettre tous les politiques français dans la poche mais également de négocier l'achat d'armes en Europe de l'Est ! Plus grave encore : une photo très compromettante d'une photo d'une employée baignant dans son sang a été retrouvée sur le téléphone de NAK. Sauf qu'aucun service français n'enquête dessus ! Et pour cause : selon Molina, la police obéit aux ordres du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est celui qui avait fait le fameux cadeau fiscal au PSG en 2017 ! Telle une vraie mafia, le Qatar a la mainmise sur la scène politique et le football français. Et le pire est à venir puisque Molina assure qu'Al-Khelaïfi est désormais proche de Vincent Bolloré, le milliardaire (aux théories pourtant très à droite) qui tente d'influer sur la prochaine élection présidentielle en plaçant ses protégés...

