PSG, OGC Nice : la réaction du clan Galtier après le verdict du procès

“On a pu déconstruire les infractions injustement défendues par le Parquet”. Christophe Galtier a été relaxé des accusations dont il faisait part, pour harcèlement moral et discrimination, lors de son passage à Nice. Pourtant le procureur de la République demandait une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi que 45 000 euros d’amendes. Il n’en sera finalement rien, et son avocat maître Martin est soulagé, comme annoncé par RMC Sport.

“C’est une réaction de soulagement”

“Depuis maintenant de longs mois, les accusations odieuses dont Christophe Galtier a été victime ont causé des dégâts importants, dans sa vie d’homme et sa carrière professionnelle”. Abassourdi par les accusations porté sur son client, l’avocat de l’ancien entraîneur du PSG explique les démarches qui ont été suivies: “On a pu déconstruire les infractions injustement défendues par le Parquet, à savoir la discrimination et le harcèlement. Nous avons pu démontrer la manipulation qui avait été opérée et l’instrumentalisation qui avait été faite de certaines situations ou de certains propos, avec le but avoué de nuire à l’homme et à la réputation professionnelle de Christophe Galtier”. Après des mois d’attente, cette affaire est désormais résolue.

Christophe Galtier relaxé !



🚨 Le délibéré est tombé. Aucune des deux infractions (harcèlement moral et discrimination) n'est caractérisée et Christophe Galtier est relaxé.https://t.co/VnFjwfyDZU pic.twitter.com/hhbgtK9E2q — RMC Sport (@RMCsport) December 21, 2023

