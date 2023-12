PSG, OGC Nice : le verdict est tombé pour le procès de Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le tribunal correctionnel de Nice avait réquisitionné une inéligibilité pendant une période de trois ans, 45 000 euros d'amende et 12 mois d'emprisonnement assortie de sursis contre Christophe Galtier, accusé de racisme lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain aurait été relaxé, d'après RMC Sport. "Le délibéré est tombé. Aucune des deux infractions (harcèlement moral et discrimination) n'est caractérisée et Christophe Galtier est relaxé", ont annoncé nos confrères. Le technicien français s'en sort donc très bien. Christophe Galtier relaxé !



🚨 Le délibéré est tombé. Aucune des deux infractions (harcèlement moral et discrimination) n'est caractérisée et Christophe Galtier est relaxé.https://t.co/VnFjwfyDZU pic.twitter.com/hhbgtK9E2q — RMC Sport (@RMCsport) December 21, 2023

Pour résumer Accusé de racisme lors de son passage sur le banc de l'OGC Nice, l'ancienc coach du PSG, Christophe Galtier, aurait été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice dans son procès, d'après RMC Sport.

Fabien Chorlet

Rédacteur