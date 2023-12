PSG, OM, OL : un accord secret entre plusieurs clubs et la Super Ligue ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Qui a menti ? Ce n’est pas une partie de Loup Garou, mais bien un débat autour de la Super League et les clubs européens. Alors que le projet gagne en légitimité au sein de la communauté des clubs de football, beaucoup d'équipes se sont affichées contre ce projet. Pourtant, Anas Laghrari, Co-fondateur de A22 et promoteur de la Super League, révèle quelques scoops, dans l’After Foot.

Des clubs ont menti

C’était le cauchemar de l’UEFA et de la FIFA, certains clubs s’étant affichés contre la Super League, auraient agi par pression. Ces derniers auraient donné une réponse contraire aux promoteurs de la Super League, que sont le Real Madrid et le Barça: “Il y en a énormément qui ont fait des déclarations aujourd'hui, et qui nous ont appelé avant et après pour nous dire: 'On a été obligés de le faire'. Une situation qui laisse l’avenir du football européen en suspens.

🗣️ "Il va y avoir tout le monde derrière la Super League."



⚽ Anas Laghrari, co-fondateur de A22, promoteur de la Super League, affirme que les clubs européens seront pour la Super League. pic.twitter.com/keX79CXaEa — After Foot RMC (@AfterRMC) December 21, 2023

