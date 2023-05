PSG, OM, RC Lens, OL, FC Nantes : la Ligue rebat les cartes pour les droits TV, Paris grand vainqueur

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Au temps où Noël Le Graët dirigeait la Ligue, il imposait sa vision très à gauche de la politique pour les droits TV. Qui étaient donc répartis de façon égale entre les clubs. Mais avec Vincent Labrune, dont la vision est à l'opposé, ce sont les plus riches qui gagneront le plus. Et tant pis si le PSG, dont le budget est déjà six fois supérieur à la moyenne de la L1 grâce au dopage financier du Qatar, n'a pas besoin de ça... Dans L'Equipe du jour, l'ancien président de l'OM a révélé que la donne avait changé pour les recettes liées à la vente des droits TV du championnat à l'internationale. Désormais, seuls les clubs européens la récupèrent et leur dot est calculée en fonction de leur parcours.

Le PSG va toucher 33 M€.... sur 73 M€ !

"Les droits internationaux sont de 73 M€ mais on pense que l'on pourra arriver autour de 200 M€ annuels pour le prochain cycle. C'est l'objectif de court terme. Dans ce domaine, on a des recettes très faibles par rapport à nos concurrents européens. Mais nos clubs prennent conscience de ces enjeux européens. Et on a un argument majeur : on a changé la distribution des droits internationaux, qui vont à 100% vers les clubs européens en fonction de leurs performances. Aujourd'hui, il y a des potentiels gains financiers très importants pour les clubs. A titre d'exemple, le PSG, alors qu'il a fait une saison très moyenne, va toucher 33 M€ de droits internationaux. Et ce sont des montants qui vont être exponentiels dans les années à venir. Les clubs français vont vite comprendre qu'être performants en Coupe d'Europe, ça peut donner des ressources supérieures à celles des droits nationaux."

Pour résumer Les droits TV versés par les pays étrangers pour la Ligue 1 ne sont désormais reversés qu'aux clubs français qualifiés pour des Coupes européennes. Et ce sont ceux qui réussissent le mieux qui gagnent le plus. A ce petit jeu, le PSG est le mieux loti.

Raphaël Nouet

