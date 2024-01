PSG : quand al-Khelaïfi s'enferme dans son avion pour fuir la police française

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Les révélations de Médiapart font mouche. Et prouvent, si besoin, était que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, avait bel et bien un problème de timing au mois de juillet dernier lorsque Luis Enrique, son entraîneur, était présenté à la presse. Et pour cause, le dirigeant Qatari s'était enfermé dans son jet privé pour fuir la police française !

NAK s'enferme et des Qataris font pression sur Darmanin

C'est ce que raconte en substance Mediapart, au sujet d'une enquête des autorités françaises sur la détention à Doha d'un lobbyiste, récemment condamné à mort. Les policiers, au mois de juillet, voilaient saisir le téléphone de NAK et ensuite perquisitionner son domicile. Peine perdue. Car pendant que l'homme fort du club parisien s'enfermait dans son avion, "des huiles du Qatar menaçaient les policiers et téléphonaient aux ministres Catherine Colonna et Gérald Darmanin" pour faire pression comme le révèle le média en ligne.

Une belle publicité pour débuter l'année 2024...

Le Qatar a menacé des policiers qui enquêtent sur le patron du PSG de "subir les foudres" du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Signe de l'inquiétude de l'émirat au sujet de l'enquête sur la détention à Doha d'un lobbyiste, récemment condamné à morthttps://t.co/m05XmWuPUJ — Yann Philippin (@yphilippin) January 1, 2024

