PSG-RC Strasbourg (3-0) : deux Parisiens mis à l'honneur, un troisième a vécu un calvaire

Un but et une passe décisive pour l'un. Un but pour l'autre. Difficile de faire meilleure journée pour Carlos Soler Fabian Ruiz, alignés avec le PSG en fin d'après-midi contre le RC Strasbourg. Les deux hommes, si souvent raillés depuis leur arrivée dans la capitale, ont donc prouvé à leur technicien, Luis Enrique, qu'il avait eu raison de leur faire confiance.

Luis Enrique, justement. "Soler était latéral droit au début et a ensuite évolué au milieu du terrain. Il a eu un grand rôle, en marquant et en délivrant une passe décisive. Il a été dangereux dans les couloirs et je suis vraiment content de sa performance. Lui et Fabian Ruiz, je les connais très bien, ils ont été avec moi en sélection. A chaque minute jouée, ils en ont toujours profité pour sortir de bonnes performances. Chaque joueur qui évolue moins en profite pour bien joueur ce qui est très important pour l'équipe."

Kurzawa hué

C'est sans doute pour donner du temps de jeu au plus grand nombre que Luis Enrique a fait entrer en fin de rencontre Layvin Kurzawa, en lieu et place de Soler justement. Un événement puisque le latéral français, tenez-vous bien, n'avait plus porté le maillot parisien depuis deux ans et demi et un match à Rennes en mai 2021. Prêté à Fulham la saison passée, Kurzawa n'a pas été accueilli de la meilleure manière par le public du Parc, puisqu'il a été copieusement sifflé à son entrée en jeu et raillé à chacune de ses prises de balle.

Probable que Luis Enrique tente de comprendre une telle réaction...

