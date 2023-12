PSG, Real Madrid : Bellingham et Haaland mettent une claque à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il existe un réel décalage entre la vision de Kylian Mbappé qu'ont les médias français et leurs collègues étrangers. Dans nos contrées, ils sont nombreux à voir l'attaquant du PSG comme le meilleur joueur de la planète, soit par chauvinisme, soit par aveuglement. Ils oublient volontiers de dire que le natif de Bondy, bien sûr très talentueux, joue dans une équipe dopée financièrement qui écrase la concurrence nationale, ce qui facilite l'accumulation de buts. Pourtant, il suffit de regarder les classements des meilleurs joueurs du monde établis partout sur la planète pour se rendre que si Mbappé fait bien partie des meilleurs, il n'est pas le meilleur.

Comme au Ballon d'Or, Mbappé n'est que 3e

Le classement du Ballon d'Or 2023, pour lequel il a terminé 3e derrière Lionel Messi et Erling Haaland, est là pour le montrer. Celui publié par le quotidien anglais The Guardian vendredi aussi. Selon lui, Mbappé est toujours 3e, mais derrière Erling Haaland et Jude Bellingham. Notons que le média britannique a noté les joueurs sur leur année civile 2023. Ce qui justifie la pole position du Norvégien, qui a tout gagné avec Manchester City. Et celle de l'Anglais, auteur d'une première partie de saison incroyable avec le Real Madrid. Mbappé, lui, a certes inscrit plus de 50 buts mais c'est principalement dans un championnat de seconde zone...

🔴✨ Bellingham a été élu 2e meilleur joueur du monde en 2023 par le média anglais The Guardian !



Le classement 👇🏻

1 - Haaland

2 - Bellingham

3 - Mbappé

4 - Harry Kane

5 - Rodrigo

6 - Vinicius

7 - Mo Salah

8 - De Bruyne

9 - Osimhen

10 - Messi pic.twitter.com/e6WH4SsPCa — Real France (@realfrance_fr) December 22, 2023

