PSG, Real Madrid, FC Barcelone : le syndicat des joueurs passe à l'attaque contre le nouveau Mondial des clubs

Dimanche, la FIFA a publié un communiqué pour officialiser le nouveau format du Mondial des Clubs. Au lieu de réunion le champion de chaque confédération, le tournoi réunira à compter de 2025 32 équipes, dont 12 rien que pour l'Europe ! Et huit d'entre elles seront élues via le coefficient UEFA, ce qui fait qu'un PSG n'ayant jamais remporté la C1 est assuré d'en être et pourra donc prétendre être couronné champion du monde... Même s'il n'a lieu que tous les quatre ans, ce nouveau Mondial des Clubs, qui s'étalera sur un mois en plein été, a fait grincer des dents chez des joueurs déjà exténués par les cadences infernales. Leur syndicat, la FIFPRO, a publié un communiqué cinglant dans la foulée.

La FIFPRO réclame une réunion d'urgence avec la FIFA

"La décision du conseil de la FIFA concernant le nouveau Mondial des Clubs démontre un manque de considération pour la santé mentale et physique des joueurs, de même que pour leurs vies personnelle et familiale. Cette nouvelle compétition élargie va réduire la période de repos des joueurs à la fin de la saison 2024-25 et bouleverser la balance entre compétitions nationales et internationales. Les joueurs devront être performants à la fin d'une saison déjà longue de onze mois." La FIFPRO regrette de ne pas avoir été consultée sur ce dossier alors que la FIFA avait promis que ce serait le cas. Et elle demande qu'une réunion ait lieu dans les plus brefs délais pour repenser la compétition.

#FIFPRO's reaction to the FIFA Council's decision to schedule the 2025 FIFA Club World Cup from mid-June to mid-July. pic.twitter.com/ejAVd7Jzpv — FIFPRO (@FIFPRO) December 17, 2023

