PSG, Real Madrid, Juventus : Zidane a eu une réunion secrète avec un club

Les faits et gestes de Zinédine Zidane sont épiés. Partout, tout le temps. Libre, le champion du monde 98 était ainsi présent hier à Madrid et cela n’est pas passé inaperçu. Selon Defensa Central, Zizou tenait une réunion au stade Santiago-Bernabéu avec les dirigeants du club espagnol.

Zidane au Bernabeu...

Un rendez-vous secret qui a intrigué tout le monde même si le média ibérique assure que cette entrevue n’a rien à voir avec son avenir et un possible retour au Real Madrid. Favori pour prendre la succession de Carlo Ancelotti en cas de départ à l’intersaison, Zidane figure aussi sur les tablettes du PSG et de la Juventus Turin.

Zinedine Zidane et le Real Madrid se sont secrètement réunis https://t.co/YXvzSjk7fl — Foot Mercato (@footmercato) May 17, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur