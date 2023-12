PSG, Real Madrid : la FIFA fait de grosses annonces sur le nouveau Mondial des clubs !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Ça y est, l'infâme projet de Mondial des Clubs voulu par la FIFA pour faire rentrer toujours plus d'argent dans les caisses a vu le jour ! Ce dimanche 17 décembre, l'instance internationale a confirmé que la nouvelle version de ce qui réunissait jusque-là les champions de chaque continent se jouerait du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis et réunirait 32 équipes !

Le PSG et le Real Madrid sûrs d'en être

L'épreuve se jouera désormais tous les quatre ans et réunira donc les champions continentaux de cette période. En Europe, cela donne Chelsea, le Real Madrid et Manchester City, plus le vainqueur de l'édition 2024 de la Champions League. Mais le Vieux Continent aura droit à huit représentants en plus, soit douze au total (contre six pour l'Amérique du Sud, quatre pour l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique, un pour l'Océanie et un invité). Ces huit représentants seront élus sur la base du coefficient UEFA, ce qui fait que le PSG, zéro C1 au palmarès, le FC Porto et le Benfica (peu de chances de la remporter à nouveau) participeront à l'épreuve ! Celle-ci se jouer avec un premier tour de huit groupes de quatre, suivi des 8es, quarts, des demies et de la finale. De quoi donner envie de profiter une dernière fois du Mondial des clubs dans sa version actuelle...

👀 The FIFA Council has confirmed key details for the new FIFA Club World Cup, starting in the United States in 2025.



Here's everything you need to know... — FIFA (@FIFAcom) December 17, 2023

