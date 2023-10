PSG, Real Madrid, LOSC : Mbappé rend hommage à Hazard

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Eden Hazard vient d'annoncer sa retraite ce mardi. « Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment, a-t-il posté. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde. À bientôt en dehors des terrains. »



Une annonce qui a incité Kylian Mbappé à réagir, de suite, avec ce message sur Instagram : "Le grand Eden. Merci". Sympa!

Kylian Mbappé rend hommage à Eden Hazard sur IG :



« Le grand Eden. MERCI 🙏🏽 » pic.twitter.com/9CidKamqNs — Actu Foot (@ActuFoot_) October 10, 2023

