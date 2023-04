PSG, Real Madrid : Zidane devant une offre impossible à refuser ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Bien malin qui sait où s’écrira l’avenir de Zinédine Zidane. Courtisé par des grands clubs européens comme le PSG ou le Real Madrid pour la saison prochaine, Zizou est également dans le collimateur du club saoudien d’Al Nassr. 120 M€ sur deux ans ! Si Cristiano Ronaldo rêve de l’attirer, Marca affirme que le club saoudien serait prêt à lui offrir un pont d’or : un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de 60 millions d’euros ! Une proposition qui fait forcément réfléchir, d’autant que la durée du contrat reste assez courte.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Convoité par des grands clubs européens pour la saison prochaine, Zinédine Zidane est également dans le collimateur du club saoudien d’Al Nassr. Avec un pont d’or à la clé : un salaire de 120 millions d'euros sur deux ans.

Bastien Aubert

Rédacteur