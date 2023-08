PSG : Sergio Rico a de nouveau échappé au pire !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les dernières nouvelles concernant Sergio Rico étaient plutôt bonnes. Et, on vous rassure, elles le sont toujours. Tombé d'un cheval fin mai, le gardien du PSG avait ensuite été piétiné, subissant un grave traumatisme crânien. Après plusieurs opérations et une période dans le coma, il va heureusement beaucoup mieux et devrait pouvoir récupérer la quasi totalité de ses moyens physiques et intellectuels. Mais il n'empêche qu'il a subi une nouvelle opération à la tête ce mercredi.

Un anévrisme qui aurait pu avoir de graves conséquences

En effet, un anévrisme a été découvert dans son cerveau. Ce qui peut conduire à une mort soudaine quand il explose. La chaîne Telecinco a révélé que les chirurgiens ont voulu le retirer pour éviter un drame à l'avenir, sachant que Rico revient déjà de loin. L'opération n'aurait duré qu'une heure et l'Espagnol se porterait très bien. Mais il doit avoir hâte que ses problèmes physiques se terminent...

Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24

🇪🇸 Sergio Rico a subi une nouvelle intervention chirurgicale ce mercredi. Tout s’est bien déroulé pour le gardien du PSG après son accident de cheval fin mai.https://t.co/6k2UOZKApC — RMC Sport (@RMCsport) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life