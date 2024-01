Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lucas Beraldo est déjà présent dans le groupe du PSG pour affronter Toulouse ce mercredi soir ! Ousmane Dembélé fait également son retour du squad de Luis Enrique. 🔴🔵 Lucas Beraldo est présent dans le groupe du PSG pour affronter Toulouse ce mercredi soir !



Retour aussi d’Ousmane Dembélé ! pic.twitter.com/Ap0GCIad7r — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 3, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Luis Enrique a communiqué le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter le Toulouse FC ce soir au Parc des Princes lors du Trophée des Champions (20h45). Le nouveau venu Lucas Beraldo est déjà présent dans le squad parisien.

Bastien Aubert

Rédacteur