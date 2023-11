PSG : gros bémol pour Mbappé avant l’AC Milan ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Kylian Mbappé a participé à la large victoire du PSG contre le Montpellier HSC samedi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 (3-0). L’attaquant tricolore n’a toutefois pas fait trembler les filets. Pourtant, le joueur de 24 ans est apparu en jambes mais n’a été que trop rarement servi ou alors trop loin du but adverse et dans une position arrêtée, la plupart du temps.

Premier tir de Mbappé à la 75e minute contre le MHSC !

Présent et disponible, Mbappé s’est signalé par sa feinte laissant passer le ballon sur le but de Kang-in Lee (10e) et a surtout dû attendre la la 75e minute pour frapper au but ! Une chose rarissime pour Mbappé, qui devrait rectifier le tir dès mardi à Milan (21h).

