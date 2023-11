PSG : un coup dur se confirme, un autre revenant que Kimpembe postule à Reims

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La bonne nouvelle est tombée hier après-midi : huit mois et demi après sa dernière apparition sous le maillot du PSG, Presnel Kimpembe a effectué une partie de l'entraînement collectif. Son retour à la compétition n'est toutefois pas attendu avant plusieurs semaines. Écarté de son côté de la compétition depuis sa blessure à un pied intervenue le 8 septembre avec la sélection espagnole, Marco Asensio est, en revanche, plus près que jamais d’un retour sur les pelouses de Ligue 1. Après avoir successivement repris la course il y a un mois puis l’entraînement collectif partiel la semaine dernière, l’attaquant espagnol a effectué l’intégralité de la séance d’hier avec ses coéquipiers, sans ressentir de gêne apparente.

Pereira out à Reims

D’après L’Équipe, l’ancien joueur du Real Madrid est opérationnel et pourrait très bientôt revenir dans le groupe de Luis Enrique même si, faute de rythme après deux mois blancs, il paraît difficile de l’imaginer débuter à Reims demain (17h). Enfin, le coach du PSG ne pourra toujours pas compter sur Danilo Pereira. Victime d’une lésion de l’ischiojambier droit, le Portugais va rester aux soins jusqu’à la fin de la prochaine trêve internationale et il ne fera donc pas le déplacement en Champagne. Même chose pour les blessés ou convalescents de longue date (Nuno Mendes et donc Kimpembe), alors que Keylor Navas avait manqué le déplacement à Milan en raison de douleurs lombaires.

