PSG : un énorme clash entre Mbappé et al-Khelaïfi a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Écarté par le Paris Saint-Germain durant un peu moins d'un mois car il a décidé de ne pas activer l'année en option dans son contrat, Kylian Mbappé a été réintégré dimanche dernier au groupe de Luis Enrique.

Le ton est monté entre Mbappé et al-Khelaïfi !

Pendant que l'attaquant français était écarté, une réunion explosive a eu lieu le 8 août dernier entre Nasser al-Khelaïfi, Kylian Mbappé et son clan. Dans son édition du jour, L'Équipe en a dévoilé les dessous, révélant une discussion houleuse entre le président parisien et le capitaine de l'équipe de France. "Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cédera pas !", a lâché Nasser al-Khelaïfi à Kylian Mbappé. Ce à quoi l'ancien Monégasque aurait répondu : "Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer !"

PSG, Real Madrid - Mercato : un accord démenti et une offre tombe pour Mbappé ! https://t.co/w6iRj0PC0v — But! Football Club (@club_but) August 19, 2023

Podcast Men's Up Life