PSG : un nouveau défenseur de premier ordre pour Luis Enrique ?

PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG s’est imposé sans coup férir hier au Parc contre le RC Strasbourg (3-0). Auteur d’un match accompli, avec un but et une passe décisive, Carlos Soler (26 ans) a validé l’essai tenté par Luis Enrique au poste de latéral/piston droit.

« La position de Carlos était latéral droit défensif dans la phase initiale, mais ensuite il a presque tout le temps joué milieu, remarque le coach du PSG. Il a fait un très bon match (…). Je suis très content de sa performance. »

Soler a une carte à jouer derrière Hakimi

Soler, bien au-delà de sa réussite comptable, a fait du Hakimi dans le positionnement avec ses prises de balle très intérieures et quelques incursions bien senties. L’Espagnol peut-il être désormais une alternative à Hakimi au poste de latéral ? En Ligue 1, à domicile, quand Paris a la maîtrise, la question peut se poser et encore plus avec le départ à la CAN (13 janvier-11 février) cet hiver de l’international marocain.

