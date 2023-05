PSG : un Parisien est revenu avec 4 kilos de trop de la Coupe du monde

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Pour la deuxième fois consécutive, l'Italie n'a pas participé à la Coupe du monde. Le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, n'était donc pas au Qatar en décembre dernier et est parti en vacances vers une toute autre destination. Souvent critiqué pour son hygiène de vie, le joueur formé à Pescara a donné raison à ses détracteurs puisqu'il serait revenu avec 4 kilos de trop du break du Mondial, d'après le Parisien.

Verratti a bien profité des fêtes

"L’Italien avait quatre kilos superflus au retour des vacances pour les non-engagés au Mondial. Signe d’un laisser-aller dont Petit Hibou est coutumier. Malgré ses dénégations, le milieu prend des libertés avec l’hygiène de vie d’un sportif de haut niveau. (...) Résultat : quand Verratti a repris la compétition fin décembre-début janvier, il n’a pu participer qu’à deux sorties (Strasbourg et Lens) avant de se blesser. Puis d’être suspendu, avant que sa hanche ou ses ischios ne l’éloignent encore des terrains. Sa saison n’a aucune linéarité, il ne pèse sur aucun match et aucune concurrence ne vient le remettre en cause", a expliqué le quotidien francilien.

Une nouvelle preuve du défaut de professionnalisme latente qui plombe Paris.

