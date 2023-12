PSG : un petit coup de pression de Mbappé à Donnarumma ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Gianluigi Donnarumma a vu rouge hier au Havre pour un jeu dangereux, et son expulsion en début de rencontre aurait pu coûter cher au PSG. Mais à dix contre onze, la formation de Luis Enrique a trouvé les ressources pour s'imposer en Normandie, où Arnau Tenas a répondu présent, signant un clean sheet pour sa première sous le maillot parisien. Il a félicité Tenas Kylian Mbappé a tenu à saluer la belle performance du portier espagnol sur Instagram, avec une story dans laquelle il a encensé son jeune coéquipier (22 ans). Message d'encouragements ou façon de mettre un petit coup pression sur l'Italien, chacun se fera son idée...

🚨 Kylian Mbappé félicite Arnau Tenas pour sa magnifique performance. 🤝🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/bTjul89ML2 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 3, 2023

Laurent HESS

Rédacteur