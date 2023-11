PSG : un premier indice surprise lâché sur le onze de Luis Enrique à Milan ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Lee Kang-in commence à devenir un joueur qui compte au PSG. Hier, le Sud-Coréen, pour sa cinquième titularisation de la saison, a été dans presque tous les bons coups devant le MHSC (3-0). Décisif, disponible et très complémentaire avec Kylian Mbappé, le joueur de 22 ans a épaté Luis Enrique. « C’est un joueur qui a évolué en Espagne longtemps, que je connais très bien, a apprécié le coach du PSG. C’est un recrutement magnifique de la part de Luis Campos et du club, j’ai beaucoup de chance de l’avoir. C’est un joueur qui est très attirant pour n’importe qui. Il résiste au pressing, il prend de bonnes décisions, il marque des buts… Il a cette faim de jouer, c’est très important pour ce genre de joueur. » Lee titulaire à Milan ? Et maintenant ? Lee en train de dépasser Vitinha dans ce rôle de milieu gauche ? Selon L’Équipe, le fait que le Sud-Coréen soit préservé et remplacé hier par le Portugais à une demi-heure de la fin donne, peut-être, une première indication sur le nom du titulaire ce mardi pour affronter l’AC Milan à San Siro (21h). « Lee Kang-in a une vraie carte à jouer, pour la semaine prochaine et pour la suite de la saison », conclut le quotidien sportif. La une de L'Équipe et du France Football édition spéciale Ballon d'Or du samedi 4 novembre. pic.twitter.com/o8DCFaWebA — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Auteur d’un excellent match contre le Montpellier HSC vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 au Parc des Princes (3-0), Lee Kang-in (22 ans) pourrait menacer la place de Vitinha et enchaîner mardi à Milan (21h).

Bastien Aubert

Rédacteur