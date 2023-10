PSG : un président avoue ses contacts avec Luis Enrique et le fracasse !

La situation de Rudi Garcia s'est vite fragilisée à Naples et ce mardi, plusieurs médias italiens indiquent qu'Igor Tudor serait bien placé sur la short-list du président Aurelio de Laurentiis. Mais ce n'est pas tout. Interrogé par Nicolo Schira, le président du Napoli est revenu sur ses contacts de l'été avec deux autres coachs : Thiago Motta et Luis Enrique.

Et De Laurentiis n'a pas été tendre avec l'Espagnol. Du tout. "J'avais sondé Luis Enrique. Et Dieu merci il n'est pas venu, il voulait aller à Paris. Regardez ses résultats avec le PSG !" Un tacle bien appuyé.

#DeLaurentiis : “Scudetto? Credo che pure quest’anno fino alla fine ce lo giocheremo. Casting estivo? Ne ho chiamati parecchi. Ho interrogato #ThiagoMotta , ma non se l’è sentita. Ho chiamato #LuisEnrique e meno male che è andato al PSG, guardate che risultati sta facendo” #Napoli

