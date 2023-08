Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un dossier qui prend du temps. Surtout au PSG qui, décidément, a un problème pour choisir son capitaine. Choisi avant le match contre Toulouse, le Brésilien Marquinhos pensait garder le brassard tout au long de la saison. Résultat vite connu Sauf qu'un nouveau vote a eu lieu. Et cette fois à bulletin secret dans l'intimité du vestiaire. Le nom du capitaine devrait donc vite être connu. Définitivement sans doute. Podcast Men's Up Life Pour résumer Pas facile d'être nommé capitaine au PSG. Alors que le défenseur brésilien Marquinhos avait été choisi avant le match contre Toulouse (1-1), un nouveau vote à bulletin secret a été réalisé ce jour pour définitivement choisir le joueur brassard.

Benjamin Danet

Rédacteur