PSG : une énorme bombe est tombée sur Zidane à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

À l'été 2022, le nom de Zinédine Zidane a été annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, qui cherchait un successeur à Mauricio Pochettino. Mais alors que c'est finalement Christophe Galtier qui a débarqué sur le banc parisien cet été là, le journaliste de RMC Sport, Frédéric Hermal, a confirmé cette semaine que l'ancien numéro 10 des Bleus aurait été tout proche de devenir le coach du PSG il y a un an et demi. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN La FFF aurait fait capoter l'arrivée de Zidane au PSG Une bombe confirmée aussi par le compte Twitter @PSGInside_Actu, toujours très bien informé sur ce qui se trame au PSG. "Zinédine Zidane devait être l'entraîneur du PSG en 2022. La FFF lui a menti pour qu'il n'aille pas au PSG", a affirmé le suiveur du PSG avant d'annoncer que la non venue de Zizou à Paris serait l'une des causes du refus de Kylian Mbappé de prolonger. "Au moment de la prolongation de Kylian Mbappé, la direction lui avait promis Zidane. Une des causes du refus de prolonger pour 2025." Plusieurs confirmation



- #Zidane devait être l'entraîneur du #PSG en 2022

- La FFF lui a menti pour qu'il n'aille pas au #PSG

- #Galtier n'était pas le choix numéro 1

- Au moment de l'appartement prolongation de #Mbappe , la direction lui avait promis #Zidane. Une des… — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 2, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer D'après le journaliste de RMC Sport, Frédéric Hermel, Zinédine Zidane aurait dû devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain à l'été 2022. Une bombe confirmée aussi par le compte Twitter @PSGInside_Actu.

Fabien Chorlet

Rédacteur