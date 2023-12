PSG : une semaine après l'avoir encensé, Luis Enrique se paye Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Qui a dit que tout allait très vite dans le monde du football ? Il y a une semaine, après une performance XXL contre Monaco (4-2) et un but magnifique, Ousmane Dembélé était qualifié de "joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial" par son entraîneur, Luis Enrique. L'Espagnol demandait à ce qu'on ne se focalise pas sur les statistiques de l'ailier mais plutôt sur sa capacité à déstabiliser n'importe quelle défense. Mais une semaine plus tard, changement d'humeur pour le technicien ibérique, qui n'a pas goûté l'avertissement dont a écopé son joueur contre Newcastle (1-1) pour avoir dégagé un ballon de colère et qui le privera du déplacement décisif à Dortmund.

"Je sais qu'il ne va pas pouvoir jouer à cause d'un carton ridicule"

"Je sais qu'il ne va pas pouvoir jouer (face à Dortmund) à cause d'un carton ridicule, a lâché Luis Enrique avec son franc parler habituel. Je suis préoccupé par Le Havre, par la victoire sur ce match. Il y a encore dix jours, a rappelé Luis Enrique en conférence de presse. Je peux essayer des choses mais Le Havre ne joue pas comme Dortmund. Il y a un éventail de possibilité en tenant compte des joueurs disponibles. Je ne peux pas mettre en scène ce qu'il va se passer contre Dortmund parce qu'il y a Le Havre demain. Il n'y a pas de similarité."

