PSG : une très bonne nouvelle se confirme pour Luis Enrique

On vous le disait ce matin sur notre site : la tendance du moment laissait croire à un éventuel retour de Marquinhos, le défenseur central du PSG, pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, mardi soir.

Restait, toutefois, à attendre l'entraînement de ce dimanche, pour savoir si le joueur était capable de tenir. Réponse, Marquinhos a effectué toute la séance avec ses partenaires et s'est entraîné normalement. Lui qui, on le rappelle, avait été forfait lors des deux derniers matches du PSG contre Monaco vendredi et contre Rennes dimanche dernier, après avoir été touché au mollet contre le FC Nantes.

Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique puisqu'en défense centrale, Danilo Pereira était forfait lors du dernier match à Monaco, et que Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont absents pour une longue durée.

