PSG : Vikash Dhorasoo se sert de Cristiano Ronaldo pour tacler Lionel Messi

Lionel Messi a distillé dimanche sa 4e passe décisive de la saison en L1 lors de la victoire du PSG face à l'AS Monaco (2-0). Mais sa prestation a encore déçu, et malgré les 5 buts inscrits en Ligue des champions, l'apport de la star est montré du doigt.

Hier, sur L'Equipe TV, Vikash Dhorasoo y est allé de ses critiques. « Le recrutement du PSG, pour l'instant on ne voit pas grand chose, a-t-il commenté. Wijnaldum, c'est toujours pas ça, Ramos ne joue pas et Hakimi a disparu. Et Messi ne court pas, il marche sur le terrain. On le protège parce que c'est Messi mais il n'entraîne pas les autres comme peut le faire Cristiano Ronaldo à Manchester United. »