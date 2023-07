PSG : Wanda Nara se fait fracasser pour avoir voulu copier Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le week-end dernier, Wanda Nara a reçu le trophée Martin Fierro de la révélation de l'année à la télévision argentine. La conjointe de Mauro Icardi (suivant les périodes...) a été récompensée pour sa présentation de l'émission culinaire Gran Hermano. Elle s'est montrée très fière d'avoir reçu une telle récompense et a posté beaucoup de photos d'elle avec la statuette. Dont une a fait polémique...

Des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux

On ne veut pas parler de celle où elle pose avec une robe de chambre à moitié ouverte et le trophée dans son lit. Celle qui a fait jazzer, c'est celle où elle fait semblant de dormir avec la statuette à ses côtés. Une référence évidente au fameux cliché de Lionel Messi enlaçant la Coupe du monde dans son lit suite au triomphe au Qatar. Seulement, ça n'a pas plu du tout aux supporters argentins, qui ont remise Wanda Nara à sa place via de nombreux commentaires acerbes...

Wanda Nara emuló a Messi con la Copa del Mundo y fue criticada en las redes https://t.co/rOvWe8HVM5 — GENTE (@genteonline) July 12, 2023

