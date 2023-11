PSG : Will Still et Reims donnent rendez-vous aux Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Samedi prochain à 17h, Will Still retrouvera le PSG, contre qui il a magnifiquement lancé sa carrière d'entraîneur il y a un an. C'était le 8 octobre 2022 et le Belge, qui était auparavant adjoint et avait succédé à Oscar Garcia, victime d'un drame familial, avait entamé son aventure en tenant en échec l'armada parisienne à Delaune (0-0). Un peu plus d'un an plus tard, Still a confirmé les promesses initiales et s'avère être l'un des meilleurs entraîneurs de L1. Pour preuve, son équipe est actuellement 4e de Ligue 1 après être allée s'imposer à Nantes (1-0).

"On les embêtera le plus possible"

Le Champenois d'adoption ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il a affirmé dans les couloirs de la Beaujoire : "Le club avance, c'est bien. C'est positif pour tout le monde. On est dans une bonne gestion. On accueille le Paris Saint-Germain, et on verra. On les embêtera le plus possible". Suspendu ce dimanche, pour ce qui a été selon ses dires la pire expérience de sa carrière, Will Still sera sur le banc rémois pour le choc de samedi.

