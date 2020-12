Résultat Champions League : PSG 3-0 Basaksehir (mi-temps)

Si Edinson Cavani voit les images de PSG-Basaksehir, il risque d'être jaloux ! L'Uruguayen, qui s'était vu privé d'un pénalty par Neymar un soir de carton alors que ça aurait pu lui permettre de battre un record, a vu le Brésilien donner le ballon généreusement à Kylian Mbappé ce soir. Le score était alors de 2-0, le Ney ayant claqué un doublé (21e, 38e).

Dans la foulée (42e), Bakker a cru marquer mais l'arbitre avait déjà sifflé pénalty. Neymar était chargé de le tirer mais, sachant que Mbappé est à la diète depuis un an en Champions League, il l'a laissé le transformer. 3-0 à la pause, ça sent bon la première place pour le PSG !

GOAL! Mbappe slots PSG's third home from the spot. pic.twitter.com/Zsp4RTCl94