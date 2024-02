Rothen lance sa cabale contre Messi aux JO de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Plus à une polémique près ces derniers temps, Jérôme Rothen a lancé un nouveau buzz ce mardi soir sur RMC Sport en appelant les Français à siffler Lionel Messi s’il venait à revenir à Paris l’été prochain pour les Jeux Olympiques avec l’Argentine.

Selon l’ancien joueur du PSG, il s’agirait un ultime affront à une ville de Paris qu’il a méprisé depuis deux ans : « En tant que Parisien et Français, le revoir ici faire le beau avec l'Argentine ? Les gars, s'il y a moyen de contester le fait que Messi s'est foutu de nos tronches pendant deux ans, sifflez-le. Pour lui montrer qu'on est très mécontents de l'image qu'il a donné du PSG, de Paris et de la France ».

Un tapis rouge pour Messi ? Hors de question !

Pour Rothen, son attitude post-départ à l’Inter Miami justifie à elle-seule ce lynchage : « Il a mis des tirs depuis qu'il est parti : au PSG, à la France, à Paris. Que ce serait un désastre de vivre à Paris, il n'aurait pas été reçu comme il le devait... Alors que pas du tout : il a été mis au-dessus de la Tour Eiffel, comme Neymar. Et le respect, je pense que tous les Français en ont eu quand il est arrivé. En retour, tu attends que le respect soit réciproque. Et ça n'a jamais été le cas (...) On a entendu après avoir gagné la Coupe du monde qu'il avait pas été célébré correctement par les Français... Mais tu as battu l'équipe de France en finale, alors il ne fallait pas s'attendre à se voir dérouler le tapis rouge ».

