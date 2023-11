Stade de Reims - PSG : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Après un début de saison en demi-teinte en Ligue 1, le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé son rythme de croisière et tentera ce samedi (17h) sur la pelouse du Stade de Reims d'enchaîner un cinquième succès consécutif en championnat. Découvrez les onze de départ aligné par Will Stil et Luis Enrique pour cette rencontre.

Stade de Reims : Diouf - Okumu, Agbadou, Abdelhamid - Foket, Munetsi, Matusiwa, Richardson, De Smet - Ito, Daramy.

PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Skriniar - Dembélé, Fabian, Warren, Soler, Lee - Mbappé, Ramos.

