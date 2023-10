Stade Rennais - PSG : Luis Enrique s’emporte contre un journaliste, Daniel Riolo le fracasse !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG s’est remis la tête à l’endroit hier en s’imposant au Roazhon Park face à un Stade Rennais limité (3-1). Malgré la nette victoire de ses ouailles, Luis Enrique a dû faire face aux questions un peu dérangeantes des journalistes de Prime Vidéo au coup de sifflet final et s’est notamment emporté contre le négativisme d’Alexandre Ruiz.

« Tu vois seulement le négatif ! C’est incroyable ! A toutes les interviews ! c’est le type le plus négatif de l’histoire du football ! La dernière fois, on gagne 4-1 et il me dit qu’on méritait de perdre, s’est emporté le coach du PSG. Pour moi, Rennes a été meilleur que nous lors des 25 premières minutes. Et là je me dis : soit on s’améliore, soit ça va devenir compliqué. Mais ils ne sont pas des machines. Ces messieurs (il montre Ludovic Giuly et Rio Mavuba, ndlr) ont été joueurs. Le football est fait de circonstances. Les jeunes comprennent tout, c’est toi (Alexandre Ruiz) qui ne comprends rien. C’est ce que je pense quand tu me fais des questions. »

« On voit une espèce de haine sur le visage »

Daniel Riolo, ulcéré par la scène, est tombé sur Luis Enrique. « Cest pénible ! En 2023 je ne comprends pas ces attitudes-là. On voit bien qu'il a une espèce de haine sur le visage, qu'il veut juste s'en aller », a-t-il balayé au micro de RMC Sport après la rencontre.

Luis Enrique n'a pas beaucoup apprécié les questions des journalistes qui ont été posé après le match



Êtes-vous d'accord avec sa réaction ?

