Wanda Nara met son couple à l'épreuve avec une vidéo provocante avec son ex !

C'est fou comme Wanda Nara et Mauro Icardi ne savent pas vivre plusieurs mois sans se positionner eux-mêmes devant le viseur des médias people ! Alors que tout allait mieux entre l'attaquant de Galatasaray et sa femme, que les tensions du passé semblaient évanouies, il en faut toujours un pour remettre de l'huile sur le feu. Et force est de constater que la pyromane est généralement Wanda Nara !

Elle apparaît dans une vidéo de L-Gante

Depuis quelques jours, une vidéo a fuité sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit le rappeur L-Gante faire un playback d'une de ses chansons avec trois ravissantes créatures, dont Nara ! La presse people soupçonne les deux d'avoir eu une relation au moment où la belle faisait une pause avec Icardi. Le rappeur a démenti, la principale intéressée aussi mais les journalistes n'en croient pas un mot. Et l'ancien attaquant du PSG serait très remonté contre L-Gante. Autant dire que la participation de sa femme à sa vidéo, dans laquelle elle agite sa plastique de rêve, a relancé les spéculations concernant l'avenir de leur couple !

¿JUNTOS? 😱



🚨 Wanda Nara fue vista bailando con el cantante L-Gante en la fiesta Bresh, causando revuelo en las redes y alimentando los rumores de crisis con Mauro Icardi. pic.twitter.com/D0lV87r38n — Minuto Argentina (@minutoAR) October 15, 2023

