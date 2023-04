PSG - Mercato : un nouveau Titi s'éclate loin de Paris

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Eric Junior Dina Ebimbe fait partie des joueurs du PSG à avoir quitté le nid prématurément. Transféré à l’Eintracht Francfort l’été dernier, le joueur de 22 ans va certainement vivre pour la première fois une deuxième saison avec un club, lui qui a déjà disputé 21 matches et inscrit 2 buts depuis son arrivée en Allemagne. Au vu de ses mots, il ne semble pas regretté son départ de la capitale.

« À 22 ans, il est temps de s’imposer sur un projet de longue de durée »

« Pour un joueur formé au PSG, faire une saison au club, c’est un rêve et un objectif. Je me sentais prêt à être dans la rotation. Ça n’a pas été évident, mais je voulais tenter le coup. Ça se passait plutôt bien à Paris, j’acceptais mon statut et ma place. Mais je me suis dit aussi que j’avais des objectifs personnels élevés, a-t-il analysé dans L’Équipe. Est-ce que c’est mieux de faire 15 matches à Paris ou d’aller dans un Championnat où l’exposition est élevée, où on est tolérant avec les jeunes ? J’ai failli signer à Leverkusen en janvier, mais ça ne s’est pas fait. (Sur ses premiers pas avec Francfort) Cette fois-ci, je voulais m’imaginer sur le long terme. Ma carrière est particulière, je n’ai fait qu’une saison à chaque fois dans mes clubs. À 22 ans, il est temps de s’imposer sur un projet de longue de durée. Avec les dirigeants et l’entraîneur, on se comprend parfaitement. »