Equipe de France, PSG - Mercato : jackpot en vue pour Mike Maignan !

Le journaliste italien Nicolo Schira fait le point ce mercredi sur la situation de Mike Maignan, annoncé dans le viseur du PSG. Selon lui, pas de retour en vue pour l'ancien parisien.

Maignan serait "intouchable" aux yeux des dirigeants milanais. Ceux-ci seraient sur le point de lui proposer ces prochaines semaines une prolongation de contrat jusqu'en 2028, avec une importante hausse salariale. Il passerait de 2,8 à 6 ou 7 M€ par an. A suivre...

#ACMilan consider Mike #Maignan untouchable and a key-player for #Milan’s project. #Rossoneri are ready to submit in the next weeks an important bid to extend his contract until 2028 with a high increase in salary from €2,8M to 6-7M/year. #transfers