FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi fait flamber les prix de la MLS !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Après deux saisons mitigées au PSG, Lionel Messi a décidé de rejoindre l'Inter Miami et il ne doit pas regretter son choix. Avec 9 buts en 6 matches, ses débuts en MLS sont excellents et on s'arrache les billets pour la prochaine finale de Leagues Cup contre Nashville.

Des places à près de 1500 dollars

Comme le souligne Relevo, les places les moins chères sont à 484 dollars. Et les plus chères atteignent 1491 dollars, soit près de 1400 euros. Certes avant les boissons et le repas inclus...

💰 El efecto Messi en la final de la Leagues Cup.



Las entradas más baratas para ver el Inter de Miami - Nashville SC son de 484 dólares.



📌 Las más caras llegan a los 1.491 dólares con todo incluido (comida, refrescos, vino y cerveza). pic.twitter.com/U570Lp3Gf7 — Relevo (@relevo) August 17, 2023

