FC Barcelone, PSG – Mercato : Paris hors-jeu, l'Arabie Saoudite prête à une incroyable folie pour Messi

Arabie Saoudite 1-0 Qatar. En parvenant à pousser pour que Lionel Messi honore ses obligations contractuelles après deux reports de sa visite, l'office du tourisme d'Arabie Saoudite a sans doute obtenu un résultat inespéré.

Fou de rage, l'Etat-major de Doha a pris la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire contre le septuple Ballon d'Or : deux semaines de suspension, une retenu sur salaire et deux matchs au repos (Troyes, Ajaccio). Suffisant pour lever les derniers doutes concernant l'avenir au PSG de Messi. Comme on pouvait s'en douter, Paris ne se battra pas pour garder la Pulga et ne lui proposera même pas la levée de son option d'achat.