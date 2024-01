FC Barcelone, PSG - Mercato : recalé pour Araujo, le Bayern fonce sur un défenseur parisien !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Alors que le Bayern Munich envisagerait de proposer plus de 70 millions d'euros au Barça pour recruter Ronald Araujo, le club blaugrana attendrait plus. Ce qui incite le Bayern a exploré d'autres pistes. Et c'est vers le PSG que le club bavarois souhaiterait se tourner.

Mukiele dans le viseur

Selon L'Equipe, Nordi Mukiele est l'option numéro 1. Le contact a été établi ces derniers jours autour d'une offre de prêt avec option d'achat. Le montant avoisinerait les 25 millions d'euros pour un joueur acheté 12 millions d'euros à l'été 2022. Paris n'aurait pas fermé la porte.

