L'attitude de Mbappé, un signe qu'il a fait son choix entre le PSG et le Real Madrid ?

Depuis mercredi soir et le nul à Dortmund (1-1), l'attitude de Kylian Mbappé est très commenté dans les médias. Pour beaucoup, le capitaine du PSG n'aurait pas dû montrer un tel agacement devant l'attentisme de son équipe, qui a préféré assurer le nul synonyme de 2e place qu'aller chercher une victoire qui l'aurait propulsée à la 1ère. Il n'aurait pas dû non plus s'en émouvoir auprès de son entraîneur, à la vue de tous. Mais dans une chronique pour AS, le journaliste français Fred Hermel juge une autre attitude de Mbappé. Et selon lui, cette attitude signifie une chose : il va prolonger au PSG !

"Ce doute permanent commence à être une offense"

"Le doute, c'est bien dans la vie mais, comme tous les bonnes choses, si on en abuse, ça finir par devenir mauvais. Et le doute de Mbappé montre qu'au fond, il n'a pas vraiment la volonté de signer au Real Madrid. Sinon, il l'aurait déjà fait lors des multiples occasions qui se sont présentées à lui. Sinon, il n'envisagerait plus la possibilité de poursuivre l'aventure parisienne et ne serait pas motivé par des bêtises comme devenir le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Il semble préférer le confort français au risque espagnol. C'est respectable mais ce doute permanent commence à être une offense."

