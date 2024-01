Mercato : le LOSC a donné sa réponse finale au PSG pour Yoro

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le PSG aurait tenté par tous les moyens de recruter Leny Yoro cet hiver, mais le LOSC tiendrait tête et n’abdiquerait pas. Comme l’a dévoilé le compte Twitter @PSGInside_Actu, Paris aimerait se procurer le défenseur central français lors de ce mercato hivernal. Ce dernier, qui réalise sa première vraie saison, réalise une excellente saison avec le LOSC. Des clubs anglais aimeraient également se le procurer, Lille privilégierait d’ailleurs ces pistes, plutôt que celle du PSG.

Pour le PSG c’est non !

Le PSG aurait proposé plusieurs formules pour faire venir Yoro : sous la forme d’un prêt, de paiement en plusieurs fois ou celle de l’acheter et de le prêter six mois au LOSC. Mais les Dogues n'abdiqueraient et résisteraient à Paris, qui ne pourrait pas se permettre de payer de plein plot, toujours selon le suiveur du PSG.

Pour Leny #Yoro. J'ai toujours dit depuis le 30 octobre sur mon ancien compte et je pense même être le premier à l'avoir cité avant tout le monde, car c'est sorti 3 ou 4 jours après dans les différents médias.

